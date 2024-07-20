الزمالك يدعم صفوف سيدات اليد بصفقتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع صفقتين جديدتين لتدعيم صفوف فريق السيدات لكرة اليد.

وأوضح نادي الزمالك، عبر بيان رسمي مساء أمس الجمعة، تعاقده مع اللاعبتين سلمى عبدالرازق وجنه الله محمد.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق تدعيم صفوف فريق اليد للسيدات باللاعبة فريدة الشرقاوي.

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