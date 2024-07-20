محمد شريف ينتظم بتدريبات الخليج بعد فترة غياب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

انتظم المحترف المصري بصفوف فريق الخليج السعودي، محمد شريف بتدريبات ناديه في معسكره الخارجي بدولة سلوفينيا.

وكان محمد شريف قد تأخر في الانضمام لمعسكر فريقه التحضيري للموسم المقبل؛ لتأخر صدور تأشيرة دخوله سلوفينيا.

وكان محمد شريف قد انضم لصفوف فريق الخليج خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من الأهلي.

وخاض المهاجم المصري الدولي بقميص الخليج خلال الموسم الماضي 36 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين خلال 2618 دقيقة لعب.

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