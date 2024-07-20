"قوية إلى حد ما".. المنتخب الأولمبي يكشف تطورات إصابة اللاعب أحمد نبيل "كوكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مدير المنتخب الوطني الأولمبي، محمود حرب، تطورات الإصابة التي تعرض لها اللاعب أحمد نبيل "كوكا".

وأوضح حرب، في تصريحات لقناة إم بي سي 2، مساء الجمعة، أن اللاعب تعرض لكدمة في وجه قدمه خلال مباراة أوكرانيا الودية ضمن التحضيرات للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأشار مدير المنتخب الوطني الأولمبي، إلى أن الإصابة قوية لحد ما؛ حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الجارية.

وأتم حرب تصريحاته بالتنويه إلى أن كوكا في تحسن مستمر لكن لم يحسم موقفه من المشاركة مع المنتخب من عدمه.

وكانت القرعة قد أوقعت مصر في مجموعة بالأولمبياد تضم منتخبات: الدومينيكان، أوزبكستان وإسبانيا.

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