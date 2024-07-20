«إعلان وظيفي» مطلوب مدرب لمنتخب إنجلترا

ياسر رشاد - القاهرة - في سابقة غريبة وغير لائقة لفريق بحجم منتخب إنجلترا، وصيف آخر نسختين من بطولة كأس أمم أوروبا، 2021 و2024، حيث نشر الحساب الرسمي للإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إعلان توظيف لمدرب، مرفق بالمواصفات المطلوبة، ومن يرغب في تولي الوظيفة الفنية، يرسل الطلب الخاص به، على رسائل اتحاد إنجلترا، تلك الدولة التي اخترعت اللعبة، وصدرتها لبلدان العالم أجمع.

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ونشر الاتحاد الإنجليزي للعبة، ملفًا توضيحيًا للإمكانيات والمتطلبات الفنية، التي يتعين توافرها في المدرب الجديد لمنتخب الأسود الثلاثة العريق، مع الكشف عن سرعة إرسال طلبات الوظيفة، نظراً لوجود عدد من المرشحين بالفعل لخلافة المدرب السابق جاريث ساوثجيت.

وأعلن كبير المملكة المتحدة، رحيل ساوثجيت عن منصبه بعدما خسر المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الإسباني، في نهائي أمم أوروبا، كما هزم أيضاً في نهائي نسخة اليورو قبل الأخيرة، أمام المنتخب الإيطالي.

وحتى الآن، تم ترشيح مدرب نيوكاسل إيدي هاو، والمدير الفني السابق لثنائي البريميرليج، تشيلسي وبرايتون، جراهام بوتر، وذلك لشغل منصب رئيس الجهاز الفني.

ورغم ذلك الترشيحات الأولية، فإن الاتحاد الإنجليزي، أكد إن الباب مفتوح للجميع، و لأي شخص تتوافر فيه الشروط المنشورة عبر حساب الاتحاد، على منصة التواصل الاجتماعي أكس، فيما حدد الاتحاد آخر موعد لتقي الطلبات الوظيفية، وهو يوم الثاني من شهر أغسطس المقبل، كموعدا لغلق باب تلقي الطلبات ممن تتوافر فيه شروط الوظيفة، أي قبل إقامة مباريات دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر 20244.

ومن ضمن شروط وظيفة مدرب إنجلترا، أن يكون لدى المرشح رخصة التدريب من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وخبرة كبيرة في كرة القدم الإنجليزية، وأن يكون لديه سجل قوي في البريميرليج أو في أي دوري من الدوريات الكبرى في العالم، وستكون الأولوية للخمس دوريات الكبيرة أوروبياً، إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، ويأتي بعدهم البرتغال وهولندا.

كان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد أكد انه لن يشغل منصب الجهاز الفني، سوى قائد ملهم، يستطيع ان يصنع توليفة من العناصر الدولية المهمة، وأن يقوي علاقته بجميع الأندية التي تضم لاعبين إنجليز، لضمهم إلى كتيبة الأسود الثلاثة.

وشدد أكبر اتحاد كروي في بريطانيا، انه من أهم شروط الموظف الفني الجديد، تطوير لاعبي المنتخب الإنجليزي حتى يستطيعون الفوز بالبطولات والألقاب، حتى يحافظ الفريق على مكانته، كواحد من أفضل المنتخبات في العالم، وبالتالي سنحتاج إلى قائد استثنائي وذو مرونة عالية وأن يكون على دراية بالدور رفيع المستوى الذي سيلعبه.