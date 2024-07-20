الاتحاد السعودي يحسم موقفه من رحيل كانتي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم مسؤولو نادي اتحاد جدة السعودي، قرارهم بشأن موقف النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط الفريق وذلك بعد اهتمام وست هام الإنجليزي بالحصول على خدماته في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم نجولو كانتي إلى صفوف الاتحاد في صيف العام الماضي، بعد انتهاء رحلته مع تشيلسي الإنجليزي، حيث وقع عقداً مدته 3 مواسم، حتى يونيو 2026.

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، أن موقف نادي الاتحاد من نجولو كانتي لا يزال واضحاً وهو استمرار اللاعب.

وأشار فابريزيو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إلى أن نادي الاتحاد لا ينوي بيع لاعبه الفرنسي كانتي هذا الصيف.

وأضاف: “لوران بلان المدرب الجديد، ومجلس إدارة الاتحاد، يضعان كانتي كجزء أساسي من المشروع الرياضي للنادي، على الرغم من اهتمام وست هام”.

وكانت صحيفة “الجارديان” البريطانية قد أشارت إلى أن نادي وست هام يونايتد قد تواصل مع نظيره الاتحاد، للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع نجولو كانتي في فترة الانتقالات الصيفية.

ويعد كانتي، من العناصر الأساسية في صفوف الاتحاد فقد خاض 44 مباراة في الموسم الماضي، وسجل الفرنسي 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.