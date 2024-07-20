دمنهور يتعاقد مع لاعب طنطا لمدة 3 مواسم

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت لجنة الكرة بنادى دمنهور فى التعاقد رسمياً مع محمد كامل لاعب بدر وطنطا السابق لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر في حضور ابو سليم وكيل اللاعب، من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي دمنهور في الصعود لدورى المحترفين .

نحج نادى دمنهور فى التعاقد مع عبدالرحمن جاد لاعب ألو إيچبت السابق، كما تعاقد مع أحمد حسني لاعب نادي طنطا، كما تعاقد مع محمد مسعد وشهرته شيتوس صانع ألعاب بورفؤاد السابق، ضمن خطة الفريق في بناء فريق قوى قادر على المنافسة بدوري القسم الثاني "ب" الموسم المقبل، ووقع اللاعب علي عقود انضمام، بحضور وليد بديوي رئيس نادى دمنهور وعبداللطيف الدوماني المدير فني لفريق دمنهور وخميس بركات مدير الكرة ومحمد زويل المدير التنفيذي.

وسبق وأن تألق محمد مسعد مع اندية بلدية المحلة وبتروجيت وبورفؤاد سابقا.

كما تعاقد فريق دمنهور مع صلاح لالا مدافع تلا وبترول أسيوط السابق في صفقة انتقال حر، ويعد "لالا" مدافع قوي وإضافة كبيرة وقوية لنادي دمنهور ظهر اللاعب بشكل أكثر من رائع نال عليه استحسان المتابعين .

قرر الجهاز الفني لفريق دمنهور بقيادة عبداللطيف الدوماني، خوض فترة الإعداد في المنتصف من يوليو القادم، وذلك استعداداً للموسم الجديد، والذي يشارك فيه الفريق بدوري القسم الثاني .

أكد الدوماني أن 10 لاعبين يتواجدوا من القوام الأساسي للفريق من الموسم المنقضي، واشار إلى أنه جاري البحث عن صفقات جديدة تصل إلي 13 لاعب قابلة للزيادة علي حسب احتياجات الفريق في بعض المراكزمن اجل تحقيق هدف وحلم دمنهور وجماهيره بالصعود لدوري المحترفين .

وأضاف أنه لا يغفل عن دور مجلس الإدارة برئاسه وليد بيدوي في دعم الفرق والجهاز الفني وكلي ثقة في اللاعبين لتحقيق الهدف المنشود واتمني من جماهير نادي دمنهور العاشقة للكيان العودة لدعم وتشجيع الفريق حتي نعود به الي مكانته الطبيعية بين الكبار .

نجح فريق دمنهور في التعاقد مع محمد مسعد وشهرته شيتوس صانع ألعاب بورفؤاد السابق، ضمن خطة الفريق في بناء فريق قوى قادر على المنافسة بدوري القسم الثاني "ب" الموسم المقبل، ووقع اللاعب علي عقود انضمام، بحضور وليد بديوي رئيس نادى دمنهور وعبداللطيف الدوماني المدير فني لفريق دمنهور وخميس بركات مدير الكرة ومحمد زويل المدير التنفيذي، وسبق وأن تألق محمد مسعد مع اندية بلدية المحلة وبتروجيت وبورفؤاد سابقا.

كما تعاقد فريق دمنهور مع صلاح لالا مدافع تلا وبترول أسيوط السابق في صفقة انتقال حر، ويعد "لالا" مدافع قوي وإضافة كبيرة وقوية لنادي دمنهور ظهر اللاعب بشكل أكثر من رائع نال عليه استحسان المتابعين