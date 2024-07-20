سلمان الفرج يشعل صراع محلي بين الأهلي ونيوم

ياسر رشاد - القاهرة - دخل سلمان الفرج لاعب فريق الهلال السعودي، محط أنظاء العديد من الأندية للحصول على خدماته في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي السعودي يتفاوض مع سلمان الفرج

أفادت قناة “الكأس” القطرية بإن الأهلي السعودي دخل بقوة في مفاوضات مع سلمان الفرج، لإقناعه بتمثيل الفريق الجداوي في الموسم المقبل.

وأوضح المصدر ذاته أن الأهلي يحاول التعاقد مع سلمان الفرج رغم اقترابه من الانضمام إلى صفوف نيوم، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اقتراب نادي نيوم من إتمام صفقة ضم سلمان الفرج قادماً من الهلال، هذا الصيف.

وتأكد رحيل سلمان الفرج عن صفوف الهلال هذا الصيف، بعد خروجه من خطط الجهاز الفني للمرحلة المقبلة، وقد ارتبط اسم اللاعب بوجهات مختلفة من بينها نيوم والشباب وأهلي جدة والنصر.

يشار إلى أن سلمان الفرج صاحب الـ34 عاماً، قد تدرج في الفئات السنية بنادي الهلال منذ 2004 وصولاً إلى الفريق الأول في 2008.

وحقق سلمان الفرج، العديد من الإنجازات والبطولات رفقة الهلال طوال مسيرته، بينها الفوز بلقب الدوري السعودي 8 مرات ودوري أبطال آسيا مرتين عامي 2019 و2021.