مدرب المنصورة: فترة الإعداد البدني دائما تكون صعبة وقاسية

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول للكرة بنادي المنصورة بقيادة مديره الفني رضا العيسوي ومعاونيه عمر اسلام و عبدالعزيز حسن و محمد كشك للإعداد البدني وجابر الجرايحى مدرب حراس المرمى تدريباته البدنية الشاقة خلال فترة الإعداد الأولي للفريق وذلك على ملعب كهرباء طلخا استعدادا للموسم الجديد.

ومن جانبه أكد رضا العيسوي أن بداية فترة الإعداد دائما ماتكون صعبة وقاسية على اللاعبين ونسعى لاجتياز هذه المرحلة الصعبة والتي تمثل ضغطا عليهم مشيراً إلى أنها مفيدة جدا للاعبين حيث يكتسب فيها اللاعب القدرات البدنية وهي تختلف من لاعب لأخر بجانب إعداد الجسم لقوة التحمل البدني طوال الموسم بجانب الإعداد المهاري.

وأشار العيسوي إلي أنه يسعي الي تكوين فريق قوى لديه القدرة على المنافسة بكل قوة على الصعود إلى الدوري الممتاز وهذا يستلزم مجهود كبير من الجهاز الفني لإعداد الفريق بشكل قوى يمكن من خلاله المنافسة على الصعود ووضع المنصورة في المكانة الطبيعية له بين أندية الدوري الممتاز.

وكشف رضا العيسوي المدير الفني علي ضرورة خوض فريق المنصورة مباريات الموسم الجديد على إستاد المنصورة بمساندة جماهيره سيكون لها مفعول قوى ودافع قوى للاعبين على تحقيق الفوز في المباريات.

وأشاد رضا العيسوي بجهود مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة العميد محمد البسيوني على الدعم الكبير للفريق والمساندة الفعالة للجهاز الفني وتمني أن يكون على قدر هذه المسئولية والثقة الكبيرة مؤكدا أنه سيبذل أقصى ما لديه من جهد لتحقيق الهدف المنشود وهو صعود المنصورة للدوري الممتاز وإسعاد جماهيرها العاشقة لكرة القدم.