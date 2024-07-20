حقيقة انتقال النصيري للقادسية السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح نادي إشبيلية الإسباني، حقيقة ما تردد عن وصول عروض من أحد أندية الدوري السعودي للحصول علي خدمات المهاجم المغربي يوسف النصيري خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

إشبيلية ينفي وجود عروض سعودية لضم النصيري

قال جافير سانتوس المتحدث باسم نادي إشبيلية، في تصريحاته لصحيفة “الرياضية”، أن الأندية السعودية لم تدخل في مفاوضات رسمية مع المغربي يوسف النصيري.

وأوضح متحدث إشبيلية أن النصيري يقترب من الانضمام إلى فنربخشة التركي، للتدرب تحت قيادة البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، الموسم المقبل.

وأشار إلى أن كل ما يتردد حول دخول أندية سعودية وتحديداً القادسية، في مفاوضات جادة لضم النصيري غير صحيح إطلاقاً.

ولفت إلى أنه المحادثات، إذا وُجدت، قد تكون تمت مع محيط النصيري ولكن لم ترتقي للمستوى الرسمي مع إدارة النادي الإسباني.

يذكر أن الأيام الماضية شهدت أنباءً متداولة حول دخول القادسية في منافسة قوية مع فنربخشة، لضم يوسف النصيري.