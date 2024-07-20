شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يتوجه من بولندا إلى باريس غداً استعداداً للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

تتوجه بعثة منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة مساء غد، الأحد، من بولندا إلى باريس استعداداً لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس المقبل.

وحصد منتخب مصر المركز الثالث فى بطولة كأس التحدي العالمي، التي أقيمت خلال الفترة من 4 وحتى 7 يوليو الجاري فى مدينة ليني الصينية، فى إطار الاستعدادا للأولمبياد.

وأسفرت قرعة أولمبياد باريس منتخب عن وقوع منتخب مصر للكرة الطائرة في المجموعة الثانية مع بولندا والبرازيل وإيطاليا.

وضمت باقي مجموعات الأولمبياد:

المجموعة الأولى : فرنسا و سلوفنيا وكندا و صربيا

المجموعة الثالثة : اليابان وأمريكا و الأرجنتين و المانيا.

يذكر أن المنتخب المصري للكرة الطائرة قد تأهل رسميا لأولمبياد باريس بعد تصدره التصنيف القاري.