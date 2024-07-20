شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدرس منح لاعبى الزمالك الكبار إجازة طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، منح اللاعبين الكبار بالفريق إجازة طويلة قبل نهاية الموسم الجارى، من أجل الاستجمام والحصول على الراحة الكافية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولم يحدد جوميز الفترة التى سيمنح خلالها اللاعبين إجازة طويلة، إلا أنه يدرس الأمر مع جهازه المعاون، خاصة فى ظل ابتعاد الزمالك عن المنافسة على لقب الدورى، وبدأ الاعتماد على اللاعبين الناشئين.

ويرغب جوميز فى منح اللاعبين راحة طويلة من التدريبات والمباريات حتى يحصلوا على القدر الكافى من الراحة السلبية، قبل أن يبدأ الاستعداد للموسم الجديد، والذى سيكون هناك تلاحم بين الموسمين فى ظل انتهاء الموسم الحالى فى شهر أغسطس المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الداخلية، المقرر لها مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز.