شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ إداري يتسبب فى هزيمة فراعنة الاسكواش ببطولة العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

تسبب خطأ إداري فى هزيمة المنتخب الوطني لناشئي الاسكواش أمام جنوب أفريقيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية والأخيرة من دور المجموعات ببطولة العالم لناشي الاسكواش للفرق، والتى تقام فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 18 إلى 23 يوليو الجاري، حيث تضم مجموعة مصر منتخبي، سويسرا وجنوب أفريقيا.

ويشترط اتحاد الاسكواش إرسال أسماء اللاعبين الثلاثة المشاركين فى كل مباراة قبل إقامة تلك المباراة بـ24 ساعة.

وبسبب خطأ إداري لم يتم إرسال أسماء اللاعبين، ليتم تطبيق اللائحة التي تنص على مشاركة نفس اللاعبين الذي خاضوا المباراة السابقة على تلك المباراة، وكان جهاز المنتخب قد قرر منح اللاعب محمد زكريا المتوج مؤخراً بطولة العالم لناشئى الاسكواش بالمنافسات الفردية، راحة من مواجهة جنوب أفريقيا عقب مشاركته فى لقاء سويسرا بالجولة الأولى، وهو ما أدى لعدم جاهزية اللاعب لخوض لقاء جنوب أفريقيا، وبالتالي تم احتساب الشوط بهزيمة مصر، قبل أن تنتهي المباراة إجمالاً بفوز جنوب أفريقيا على مصر بنتيجة 2-1.

ورغم الهزيمة تأهل المنتخب الوطني للاسكواش إلى دور الـ 16 ببطولة العالم، ليلتقي اليوم مع منتخب ماليزيا.

وتأهل المنتخب الوطني إلى هذا الدور، عقب الفوز فى أولى مبارياته بدور المجموعات على سويسرا 3-0، ثم الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بنتيجة 2-1.