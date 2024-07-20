شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يقدم رضا شحاتة مدربه الجديد فى مؤتمر صحفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو السكة الحديد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم لتقديم رضا شحاتة المدير الفني الجديد للفريق الكروي في الموسم المقبل بدورى المحترفين.

رضا شحاتة أنهى اتفاقه مع مسئولي السكة الحديد بعد مفاوضات سريعة تم خلالها وضع الخطوط العريضة للعمل والأهداف التي تتركز في بناء فريق قوي والمنافسة على الصعود للدوري الممتاز، وتم الموافقة على كل طلبات المدير الفني الجديد واعتماد تشكيل الجهاز الفني المعاون.

ويشهد الموسم القادم بدوري المحترفين منافسة شرسة علي الصعود للدوري الممتاز بعد تواجد عدد من الأندية القوية، على رأسها وادى دجلة وطنطا وراية وأبو قير للأسمدة، بخلاف الأندية الشعبية الترسانة والسويس والمنصورة وسبورتنج.