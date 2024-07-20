شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعيد فقرة التدريب على ركلات الجزاء فى التدريبات بسبب وسام أبو علي والان مع تفاصيل الخبر

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، إعادة فقرة تدريب لاعبيه على تسديد ركلات الجزاء فى المران اليومى، بعد إهدار الفلسطينى وسام أبو على ركلة جزاء فى لقاء الألومنيوم بكأس مصر كادت تطيح بالمارد الأحمر خارج البطولة، لولا نجاح محمد هانى فى تسجيل هدف الصعود لدور الستة عشر فى الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويرغب كولر فى تجهيز لاعبيه على تسديد ركلات الجزاء قبل المباريات الحاسمة على لقب بطولة الدوري المصري، وعلى رأسها لقاء بيراميدز المقبل.

ومنح كولر فرصة تسجيل ركلات الجزاء لوسام أبو على منذ إصابة التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بقطع فى وتر أكيلس.

ةيستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الاهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الألومنيوم بكأس مصر والتى فاز بها بهدف دون رد ليصعد لدور الستة عشر بالبطولة لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.