شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 4 ميداليات فى بطولة العالم للبوتشيا والان مع تفاصيل الخبر

حصد المنتخب الوطني للعبة "البوتشيا" 4 ميداليات متنوعة بين الذهبية والفضية والبرونزية، خلال المشاركة في بطولة العالم للبوتشيا تحدي-القاهرة 2024.

وحصلت اللاعبة تسنيم على الميدالية الذهبية في التصنيف الطبي bc1، بينما حصل إسلام سعد على ميدالية فضية فى التصنيف الطبي bc1.

وفازت هناء علام على ميدالية برونزية في التصنيف الطبي bc 4، كما حصل اللاعب محمود نبوي على الميدالية البرونزية في التصنيف الطبي bc4.

وهنأ الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، للاعبين على هذه النتيجة المشرفة في البطولة متمنياً لهم التوفيق.

وافتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بطولة العالم للبوتشيا "تحدي القاهرة 2024”، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 الى 22 يوليو الجاري، بمشاركة 13 دولة من مختلف دول العالم.

بطولة العالم للبوتشيا تحدي القاهرة 2024، إحدى البطولات المؤهلة لبطولة العالم للبوتشيا 2026 ومن المقرر إقامتها في كوريا.

ويشارك في البطولة 13 دولة وهم: "جنوب أفريقيا، السعودية، الكويت، إيطاليا، البرتغال، الهند، أوكرانيا، أوزبكستان، الصين تايبي، الإمارات، المغرب، اليونان، بالاضافة الى مصر البلد المنظمة".