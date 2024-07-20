موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي والدومينيكان في الجولة الأولى بأولمبياد باريس ٢٠٢٤.. والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يستهل منتخب مصر مشواره في أوليمبياد باريس 2024، بمواجهة الدومينيكان، في أولى مبارياته بدور المجموعات، في تمام السادسة مساءً، بتوقيت القاهرة، يوم الأربعاء، الموافق 24 يوليو الجاري.

ويقع منتخب مصر الأوليمبي في المجموعة الثالثة، بدورة الألعاب الأوليمبية، رفقة كل من: إسبانيا، أوزبكستان، وجمهورية الدومينيكان.

وكان المنتخب الأوليمبي قد تأهل إلى أوليمبياد باريس 2024، بعدما احتل المركز الثاني في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في دولة المغرب وحقق المنتخب المغربي المركز الأول في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي والدومينيكان:

تنقل منافسات كرة القدم رجال بدورة الألعاب الأوليمبية، عبر مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية.