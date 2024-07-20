رسمياً.. بورفؤاد يتعاقد مع لاعب الأهلي لمدة 3 مواسم

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد مسؤلو نادي بورفؤاد الذى ينافس بدورى القسم الثانى ب، رسمياً مع محمد خالد لاعب الأهلي لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر في حضور فارس رمضان وكيل اللاعب، من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي بورفؤاد في الصعود لدورى المحترفين .

كما تعاقد بورفؤاد مع رسمياً مع أحمد بطوط لاعب المصرية للاتصالات والترسانة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد نادي بورفؤاد مع حسام اشرف مدافع المريخ، في إطار خطة بورفؤاد نحو المنافسة بقوة على الصعود بعدما نجحوا في لفت الأنظار خلال الموسم المنقضى .

وأيضا تعاقد مسؤلي نادي بورفؤاد رسمياً مع محمود السيد مهاجم اسوان والقناة وبلدية المحلة ومكادي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وتعاقد مع محمود شوقي لاعب اتحاد الشرطة فى صفقة انتقال حر.

كان مجلس إدارة نادي بورفؤاد برئاسة الدكتور جاسر الشاعر، أتم التعاقد مع سامر عبد الرحمن لقيادة فريق الكرة الأول بالموسم الجديد، كما كان الاتفاق معه عند توليه مهام المدير الفني في ختام الموسم المنقضي والذي ظهرت خلاله بصماته في وقت قصير في مباراة كأس مصر أمام طلائع الجيش .

وذلك في حضور دكتور جاسر الشاعر رئيس النادي والمستشار اشرف حجاج نائب رئيس النادي والمحاسبة مروه محمود أمين الصندوق والمهندس أحمد رضوان عضو المجلس والمشرف على الفريق الاول والمهندس محمد الدالي عضو مجلس الادارة والكابتن عبده الجرايحي المستشار الفني لمجلس الادارة والكابتن خالد الحسيني المدير التنفيذي والكابتن احمد الديب المدير الاداري.

بؤرفؤاد يبيع طلعت للقناة

منذ أيام قليلة، تعاقد مسؤلو نادي القناة رسمياً مع فادي طلعت لاعب بورفؤاد وكهرباء الإسماعيلية والجونة السابق لمدة 3 مواسم بعد دفع المقابل المادي، من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي القناة في الصعود لدورى الممتاز.

كان مجلس إدارة نادي القناة الدكتور محمد لطفي أبو العزم، قرر الإستغناء عن الاعبين طبقا للتقرير الذى تقدم به أحمد العجوز المدير الفني للفريق عقب نهاية الموسم المنقضى، من أجل التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على الصعود بدوري المحترفين في الموسم المقبل .

وجاءت قائمة اللاعبين الراحلين كالتالى: الحضري – الليبي – مصطفي معوض – أبو الحمد – أحمد حسن – كيدي – موندا – إسلام أبو زيادة – بيبو – علي السيد – رضا حسن – محمد رضا انتهاء إعارة من سيراميكا – إبراهيم صلاح – محمد أنور.

من ناحية أخرى نجح مجلس إدارة القناة في التعاقد مع الفلسطيني أحمد كولاب لاعب نادى اتحاد يونس في صفقة انتقال حر ضمن خطة الفريق في بناء فريق قوى قادر على المنافسة بدورى المحترفين الموسم المقبل.

ويعد أحمد كولاب أحد لاعبى منتخب فلسطين الأوليمبى ، وشارك مع منتخب فلسطين الأول بكأس أمم أسيا الأخيرة والتي ظهر فيها الفلسطينين بشكل أكثر من رائع نالوا عليه استحسان المتابعين.