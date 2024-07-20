منتخب القوس والسهم يختتم معسكره قبل المشاركة في أولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم منتخب مصر للقوس والسهم معسكره المغلق تحت إشراف الدكتور ماجد محيي المدير الفني للمنتخب وتواجد الخبير الإيطالي ألبرتو زجامي لتجهيز الثنائي يوسف طلبة وجنى علي للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس، والمقرر لها في الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وشهد المعسكر مشاركة جميع لاعبي المنتخب، بخلاف الثنائي يوسف طلبة وجنى علي للاستفادة من خبرات الخبير الإيطالي ألبرتو زجامي.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر على توفير كافة الإمكانيات لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة منتخب القوس والسهم إلى فرنسا خلال الساعات القليلة المقبلة للمشاركة في أولمبياد باريس، وسيرافق البعثة أحمد سامح عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم، و الدكتور ماجد محيي المدير الفني للمنتخب.