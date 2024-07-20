الإثنين.. انطلاق مسابقات تنس الطاولة للأولمبياد الخاص المصري في نادي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق يوم الاثنين القادم فعاليات المسابقة الوطنية لتنس الطاولة للأولمبياد الخاص المصري بصالة تنس الطاولة بنادي الزمالك وتستمر حتى يوم الأربعاء 24 يوليو الجاري.

عبر الوزير المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري عن سعادته باستضافة نادي الزمالك فعاليات المسابقة الوطنية لتنس الطاولة للأولمبياد الخاص المصري، مؤكدًا على أهمية دعم الرياضيين من ابطال الاولمبياد الخاص وتعزيز قيم الدمج والمشاركة. وأشار إلى أن مجلس ادارة الاولمبياد الخاص المصري يسعى دائمًا لتوفير بيئة مثالية تساهم في تطوير المواهب ودعمهم لتحقيق أحلامهم، معبرًا عن أمله في أن تكون هذه الفعالية منصة لتقديم نموذج يحتذى به في العمل الجماعي والتعاون المجتمعي.

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري علي حرص مجلس إدارة الأولمبياد الخاص المصري علي التواصل الدائم مع الهيئات المدرجة ضمن برنامج الأولمبياد الخاص المصري من خلال اقامة الفعاليات والأنشطة باستمرار داخل تلك الهيئات، مشيراً إلي أن نادي الزمالك يعد أحد الأندية العريقة في مجال رعاية ذوي الهمم بصفة عامة ويمتلك جهاز فني واداري علي أعلي مستوي من الخبرة والكفاءة المهنية في التدريب الرياضي لأبطال الأولمبياد الخاص المصري في العديد من الرياضات.

وعن المسابقة فيقول "المدير الوطني" أن على مدار ثلاثة أيام المسابقة من المتوقع مشاركة أكثر من 157 لاعب ولاعبة منهم 89 لاعب و68 لاعبة و96 مدرب ومدربة من 52 هيئة مسجلة ببرنامج الأولمبياد الخاص المصري من 8 محافظات بالجمهورية ، بالإضافة إلي 35 متطوع سيشاركون في أعمال التنظيم.

وكان قد شهد نادي الزمالك الثلاثاء السابق اجتماع تنسيقيا موسعا وزيارة ميدانية لنادي الزمالك للترتيب والوقوف علي آخر الاستعدادات لاستضافة نادي الزمالك لفعاليات المسابقة الوطنية لتنس الطاولة، وقد حضر الاجتماع لجنة تنفيذية من الأولمبياد الخاص المصري برئاسة عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني بينما حضر من نادي الزمالك نيرة الأحمر عضو مجلس الادارة و شريف منير مدير العلاقات العامة و اللواء حسن موسي المدير التنفيذي و دكتور أحمد السمري مدير النشاط الرياضي ، وكابتن أحمد السيد رئيس جهاز ذوي الاحتياجات الخاصة .