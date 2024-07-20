ميكالي يجهز بديل كوكا في المنتخب الأولمبي

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه المنتخب الأولمبي الوطني أزمة في وسط الملعب قبل خوض أولى المواجهات في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر الأولمبي مبارياته بمواجهة جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو، قبل أن يصطدم بنظيره أوزبكستان 27 من الشهر ذاته، ويختتم مواجهاته أمام إسبانيا 30 يوليو.

وتأتي أزمة الفراعنة بعد تأكد غياب أحمد نبيل كوكا، للإصابة والذي لم ينضم للتدريبات الجماعية حتى الآن بعد إصابته في مباراة أوكرانيا الودية بجانب إيقاف محمود صابر مباراتين.

ومن جانبه يفكر البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، في الدفع بأحمد عاطف قطة في وسط الملعب أو تغيير مركز أحمد سيد زيزو من الجناح الأيمن ليكون لاعب ثالث في وسط الملعب لحل الأزمة لحين عودة الثنائي للمشاركة في المباريات.

وحسم ميكالي بشكل كبير باقي مراكز المنتخب باستثناء وسط الملعب ومن المتوقع حسم الموقف خلال الساعات المقبلة خلال تدريبات الفريق قبل بدء المشوار يوم الأربعاء أمام الدومنيكان.

ووضع ميكالي أكثر من سيناريو لدعم وسط الملعب قبل مواجهة الدومنيكان، في بداية مشوار الفراعنة في أولمبياد باريس 2024.

وفي السياق ذاته، تحدث محمود حرب مدير الكرة في المنتخب الأولمبي، عن كواليس المعسكر المقام حالياً في مدينة بوردو الفرنسية، موضحًا "المعسكر حقق نجاحات كبيرة، اندماج واللاعبين الكبار اندمجوا مع الصغار، وتشعر أن محمد النني وزيزو مع اللاعبين منذ سنتين، واعتادا على طريقة اللعب وهذا أعطى راحة نفسية لميكالي".

وفيما يتعلق بإصابة أحمد نبيل كوكا، قال حرب "حتى الآن كوكا مستمر في أداء التأهيل ومنتظرين القرار، هل سيلحق بالمباراة الأولى أم لا".