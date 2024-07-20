ناشئو مصر للتنس يتأهلون إلى كأس العالم تحت 16 عاما

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخبا مصر لناشئى وناشئات التنس تحت 16 عاما فى التأهل إلى منافسات كأس العالم لنفس المرحلة المقرر إقامتها خلال العام الجارى فى تركيا.

واستطاع فراعنة التنس الواعدين حجز مكانهم بجدارة عبر البطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والتى اقيمت بالقاهرة واختتمت فعالياتها اليوم بملاعب نادى جراند بلازا بمدينة السادس من اكتوبر.

ويتأهل عن القارة السمراء الفريقين الاول والثانى للناشئين لكأس العالم للناشئين ( كأس ديفيز للناشئين) بينما يتأهل عن الناشئات الفريق صاحب المركز الاول فقط لكأس العالم للناشئات ( كأس بيللى چين كينج للناشئات) .

وحرص رئيس اتحاد التنس الكابتن اسماعيل الشافعى على متابعة مباريات اليوم الاخير من البطولة الأفريقية المؤهلة وبرفقته السكرتير العام للاتحاد المهندس وليد سامى والمدير الفنى للاتحاد ضياء نبيل ومدير البطولة مروى عبد الرحمن.

واشاد الكابتن اسماعيل الشافعى بالانجاز الذى حققه اللاعبون واللاعبات والمجهود المبذول من جانب المدربين والإصرار على حجز بطاقتى التأهل إلى كأس العالم.

ضم منتخب الناشئين كل من اياد عزت وسيف سميح ومروان ايهاب والمدرب عماد شكرى ومدرب اللياقة البدنية مؤمن البدرى.

بينما ضم منتخب الناشئات كل من جودى طويلة وفرح اسعد وسارة سعد والمدرب مينا البرت.