لاعب جديد في الاهلي يقترب من الدوري الإماراتي.. مبلغ خرافي

تلقى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عرضًا خرافيًا من أحد أندية الدوري الإماراتي، للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأفادت التقارير، أن الجنوب أفريقي بيرسي تاو تلقى عرضًا إماراتيًا مغريًا من أجل الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال الصيف الجاري.

وأشارت إلى أن بمقتضى العرض الإماراتي المقدم للاعب الجنوب أفريقي سيحصل على راتب يصل إلى 2 مليون دولار.

وشددت: “مسئوولو النادي الإماراتي اشترطوا على تاو إنهاء عقده مع الأهلي بشكل ودي، خاصة أنه يتبقى له موسم واحد فقط مع النادي”.

واختتمت: “بيرسي تاو سيعقد جلسة مع مسؤولي الاهلي، في نهاية الأسبوع الجاري، من أجل حسم مصيره، خاصة في ظل رغبته في الرحيل”.

ويستعد فريق الاهلي لملاقاة نظيره بيراميدز يوم الاثنين المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، وذلك ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة دوري نايل.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، جمعها من 28 مباراة، بينما يتواجد الاهلي في الوصافة بـ63 نقطة من 25 مواجهة.