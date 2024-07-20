برشلونة يستعين بـ الهلال السعودي لحل أزمته المالية

كشفت تقارير صحفية عن استعانة نادي برشلونة الإسباني بنظيره الهلال السعودي لحل أزمته المالية التي يعاني منها، عن طريق التعاقد مع مهاجم البرسا.

وأفادت عدة تقارير، أن نادي الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع فيتور روكي مهاجم فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، ليس هناك قرار حاسم بخصوص المهاجم روكي، لأنه حال وصول عرض جيد له سيتم دراسته خاصة من الجانب المالي لأزمة النادي الاقتصادية.

وأشارت إلى أن نادي برشلونة يعلم برغبة نظيره الهلال السعودي في التعاقد مع اللاعب وينتظر أي تحرك رسمي.

وأوضحت، الدوري السعودي به استثمارات مالية كبيرة وربما هذا يساعد في حل أزمة النادي الكتالوني كما حدث في الموسم الماضي ببيع لاعب مثل، فرانك كيسيه، إلى أهلي جدة.

واختتمت: “روكي متصالح مع فكرة رحيله عن برشلونة، بسبب عدم قدرته على التأقلم داخل البارثا، وربما يذهب إعارة لأحد الفرق الأوروبية أو البيع إلى الدوري السعودي”.