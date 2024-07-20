"بند بمليون و200 ألف دولار".. الكشف عن كواليس إعارة كريستو من الأهلي للصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر عن كواليس إعارة المحترف التونسي بصفوف الأهلي محمد الضاوي "كريستو" إلى صفوف الصفاقسي في بلاده خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبدأ المصدر تصريحاته لمصراوي اليوم السبت بالتشديد على ثقة مسؤولي الأهلي في موهبة كريستو لذا فضلوا أن يخرج على سبيل الإعارة لمدة موسم للحصول على فرصة وتقييم تجربته، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي سيحصل على المقابل المالي من الصفقة بنظام المكافآت وهي مرتبطة بالمشاركات والأهداف وغيرها.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى وجود بند بالتعاقد يحق لنادي الصفاقسي التونسي شراء عقد اللاعب مقابل دفع مليون و 200 ألف دولار.

وكان الأهلي قد ضمّ اللاعب صاحب الـ 21 عاماً في يناير 2023 قادمًا من النجم الساحلي في بلاده.

وشارك اللاعب الذي ينشط في مركز الجناح الأيمن والمهاجم بقميص الأهلي منذ انضمامه في 15 مباراة صنع خلالها هدفًا.

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