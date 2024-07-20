إجراء رسمي من اتحاد الكرة بعد أزمة مباراة كاظمة وتليفونات بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن خطواتهم الرسمية بعد أزمة مباراة كاظمة الكويتي وتليفونات بني سويف.

وقال الكومي في تصريحات لقناة "ONTime Sports"، إنه بالرغم من عدم تنسيق الاتحاد الكويتي معهم لإقامة معسكر نادي كاظمة إلا أنهم سيتخذون كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة بجانب إرسال تعميماً لكافة الاتحادات بضرورة التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم في حال الرغبة في إقامة مباراة ودية.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الشركة التي تواصلت مع نادي كاظمة غير معتمدة ولا تمتلك أي سجلات داخل الاتحاد.

وبدأت الأزمة بإعلان نادي كاظمة الفوز بسباعية مقابل هدف على تليفونات بني سويف، ولكن رد نادي تليفونات بني سويف، في بيان رسمي، أنه لم يخض أي مباراة ولم يبدأ فترة التحضير بعد، وأن هناك أحد الوكلاء انتحل شخصية ممثل النادي.

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