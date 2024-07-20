مركز جديد لمحمد صلاح مع ليفربول تحت قيادة أرني سلوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن مركز جديد للنجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح تحت قيادة المدير الفني الهولندي أرني سلوت.

وذكر لويس ستيل الصحفي بجريدة "ديلي ميل" الإنجليزية، اليوم السبت، أن صلاح شارك خلال ودية فريقه أمام بريستون نورث إيند كمهاجم صريح رقم "9".

وأوضح الصحفي ذاته أن صلاح قد ارتدى شارة القيادة؛ لغياب فيرجيل فان دايك بسبب الإجازة التي حصل عليها عقب مشاركته مع بلاده في يورو 2024، مرجحاً أن تكون مشاركة صلاح في مركز المهاجم قد تكون لعدم يتواجد أي مهاجم ليلعب فيه في ظل غياب داروين نونيز بعدما خاض مع أوروجواي في كوبا أمريكا 2024.

يذكر أن فريق ليفربول قد خسر بهدف نظيفة أمام بريستون نورث إيند في أولى ودياته استعدادًا للموسم الجديد.

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