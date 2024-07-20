"أهدر الفوز" .. موقف غريب لعداء بريطاني في بطولة أوروبا (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

ظهر العداء البريطاني جيك أودي جوردان في موقف غريب خلال مشاركته بسباق 200 متر ببطولة أوروبا تحت 18 عاماً لألعاب القوى التي تستضيفها دولة سلوفاكيا.

جوردان صاحب الـ 16 عامًا تفوق على منافسيه في السابق ولكنه ظهر في مشهد غريب وهو يُهديء من سرعته قبل خط النهاية ليخسر السباق في النهاية.

وذكرت صحيفة ديل ميل البريطانية، أن جوردان كان يعتقد أن خط النهاية كان أقرب وأنه لن يلحق به أحد.

اقرأ أيضًا:

إجراء رسمي من اتحاد الكرة بعد أزمة مباراة كاظمة وتليفونات بني سويف

"بند بمليون و200 ألف دولار".. الكشف عن كواليس إعارة كريستو من الأهلي للصفاقسي

"قوية إلى حد ما".. المنتخب الأولمبي يكشف تطورات إصابة اللاعب أحمد نبيل "كوكا"