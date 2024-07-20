شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُعيد وسام أبو علي لهجوم الأهلي أمام بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على إعادة وسام أبو علي لقيادة هجوم الفريق في مباراة بيراميدز بعد غد، الإثنين، في الدوري الممتاز، بعدما شارك اللاعب كبديل فى مباراة الألومنيوم أمس، الجمعة، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وشارك محمود عبد المنعم كهربا أساسياً في هجوم الأهلي في مباراة الألومنيوم التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف ، قبل أن يشارك وسام بديلاً في الدقيقة 59 من اللقاء ذاته.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وتُعد مباراة الاهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الألومنيوم بكأس مصر ليصعد لدور الستة عشر بالبطولة لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.