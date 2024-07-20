شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش لليوم السابع: عطل فى "السيستم" سبب الهزيمة ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بالاتحاد المصري للاسكواش كواليس أزمة هزيمة منتخب الناشئين أمام جنوب أفريقيا، فى المباراة التي جمعت المنتخبين أمس، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية والأخيرة من دور المجموعات ببطولة العالم لناشي الاسكواش للفرق، والتى تقام فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 18 إلى 23 يوليو الجاري.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الأزمة حدثت بسبب عطل فني فى "السيستم" أدى لعدم وصول أسماء اللاعبين المقرر لهم المشاركة أمام جنوب أفريقيا إلى الاتحاد الدولي، على الرغم من أن المدير الفني للمنتخب أكد إرسال الأسماء المقرر لها خوض المباراة واحتفاظه بالنسخة التى تثبت ذلك على هاتفه.

وتسبب خطأ إداري فى هزيمة المنتخب الوطني لناشئي الاسكواش أمام جنوب أفريقيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس الجمعة، حيث يشترط اتحاد الاسكواش إرسال أسماء اللاعبين الثلاثة المشاركين فى كل مباراة قبل إقامة تلك المباراة بـ 24 ساعة.

وبسبب خطأ إداري لم يتم إرسال أسماء اللاعبين، ليتم تطبيق اللائحة التي تنص على مشاركة نفس اللاعبين الذي خاضوا المباراة السابقة على تلك المباراة، وكان جهاز المنتخب قد قرر منح اللاعب محمد زكريا المتوج مؤخراً بطولة العالم لناشئى الاسكواش بالمنافسات الفردية، راحة من مواجهة جنوب أفريقيا عقب مشاركته في لقاء سويسرا بالجولة الأولى، وهو ما أدى إلى عدم جاهزية اللاعب لخوض لقاء جنوب أفريقيا وبالتالي تم احتساب الشوط بهزيمة مصر، قبل أن تنتهي المباراة إجمالاً بفوز جنوب أفريقيا على مصر بنتيجة 2-1.

ورغم الهزيمة تأهل المنتخب الوطني للاسكواش إلى دور الـ 16 ببطولة العالم كثاني مجموعته، ليلتقي اليوم مع منتخب ماليزيا أول مجموعته.

وتأهل المنتخب الوطني قد تأهل كثاني مجموعته إلى هذا الدور، عقب الفوز فى أولى مبارياته بدور المجموعات على سويسرا 3-0، ثم الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بنتيجة 2-1.