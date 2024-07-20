شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: عبد الرحمن مجدى ليس لديه عروض.. ونرحب برحيله بسبب الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بالنادى الاسماعيلى أن ناديه يرحب بأى عرض رسمى لرحيل عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "نعلم قيمة عبد الرحمن كلاعب، فهو يمتلك موهبة لا مثيل لها، وهو لاعب لا غنى عنه فى التشكيل الأساسى للفريق، ولكن ما الفائدة واللاعب يثير الأزمات باستمرار خارج الملعب".

وأضاف المصدر، "لم تصلنا أى عروض رسمية لشراء عبد الرحمن مجدى حتى الآن، سواء من ليبيا أو من أى نادٍ، وفى حال وصول عرض رسمى سنوافق على بيع اللاعب لسببين، أولهما مواجهة الأزمات المالية التى يعانى منها الإسماعيلى وقد تتسبب مجدداً فى إيقاف القيد لأنها أحكام قضائية نهائية، والسبب الثانى للتخلص من أزمات اللاعب التى تثير غضب الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال باستمرار".

فى سياق آخر، بات النادى الاسماعيلى مطالباً بتسديد 21 مليون جنيه للبوليفى كارميلو لاعب الدراويش السابق قبل 31 يوليو الجاري خوفاً من إيقاف القيد مجدداً.

وحصل البوليفي كارميلو ألجاراناز، لاعب النادي الإسماعيلي السابق، على حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بأحقيته فى الحصول على مبلغ قدره 444 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 21 مليون جنيه مصري تقريباً شامل فوائد التأخير حتي الآن.

وكان اللاعب البوليفي قد تقدم بشكوى ضد النادي الإسماعيلي منذ فترة للحصول على مستحقاته، وقام النادي بعمل استئناف، قبل أن يصدر القرار بأحقية اللاعب في الحصول على المبلغ.

وبات الإسماعيلي مطالباً بسداد المبلغ حتى لا يتعرض لعقوبات ومنها إيقاف القيد من جديد.

ولم يشارك كارميلو مع الإسماعيلي في الدوري سوى في مباراتين فقط ، كما شارك مع الإسماعيلي في مباراتين في بطولة كأس الرابطة، وسجل هدفين أحدهما في شباك الأهلي.

فى سياق آخر، يعيش مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن حالة من الطوارئ بسبب أزمة تغريم النادى 45 مليون جنيه، ويسابق المجلس الزمن لإنهاء هذه الازمة عن طريق إيجاد موارد مادية لتوفير هذا المبلغ على غرار الازمات السابقة التى نجح المجلس فى حلها.



وأيّدت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" حكم قرار غرفة تسوية المنازعات الرياضية، بإلزام النادي الإسماعيلي بسداد مبلغ 860 ألف دولار، للاعب الإيفواري جان موريل، بخلاف فائدة 5%، أي ما يوازي 45 مليون جنيه مصري.



وارتدى جان موريل قميص الدراويش في 8 مباريات فقط بجميع المسابقات خلال موسم 2021-22، بعدما تعاقده مع مجلس يحيى الكومي.



ولجأ اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي الإسماعيلي منذ ولاية يحيى الكومي لزمام الأمور في النادي.