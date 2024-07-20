شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يدعم دفاع الزمالك فى السوبر الأفريقى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك خدمات المدافع محمود حمدى الونش فى مواجهة السوبر الأفريقي أمام الأهلى، المقرر لها 27 سبتمبر بالسعودية، بعد انتهاء فترة التأهيل التى يخضع لها.

ويواصل محمود الونش، فى الوقت الحالى، الخضوع للبرنامج التأهيلى المحدد له بعد إجراء عملية الرباط الصيبى، التي تعرض لها في فبراير الماضى، وشارك اللاعب فى أجزاء من تدريب الكرة، حتى يصبح جاهزًا لمواجهة الأهلى فى السوبر.

ورغم جاهزية الونش للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه بشكل طبيعى والعودة للمشاركة فى المباريات، إلا أن الجهاز الفنى والطبى يفضلان استمرار تأهيل اللاعب لأطول فترة ممكنة حتى لا يتعرض للإصابة مرة أخرى، خاصة أن الونش سبق وخضع لجراحة الرباط الصليبي من قبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الداخلية، المقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز.