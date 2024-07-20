شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي وبيراميدز لمواجهة الإثنين المصيرية فى دورى NILE؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريقا بيراميدز والأهلي للمواجهة المقرر لها الإثنين المقبل باستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري nile للموسم الجاري 2023 / 2024.

ج.. أغلق الجهاز الفني للأهلي ، بقيادة مارسيل كولر، ملف كأس مصر بانتهاء مباراة الألومنيوم التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 1 /0 في دور الـ32 للبطولة، وبدأ التركيز والاستعداد لمباراة بيراميدز المهمة المقرر لها الاثنين المقبل فى الدوري الممتاز، وهي المباراة التي يرغب الأهلي في الفوز بها من أجل الاقتراب كثيراً لحسم لقب الدوري الذي يشهد منافسة شرسة مع بيراميدز.

س.. وماذا عن حكام لقاء الأهلى وبيراميدز؟

ج.. تشهد مباراة بيراميدزعودة العناصر الأساسية التي قرر كولر إراحتها في مباراة الألومنيوم أمس بكأس مصر، وهم محمد الشناوي وحسين الشحات وإمام عاشور.

ج.. أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابات إلى عدة دول أوروبية لتعيين طاقم حكام لمباراة بيراميدز والأهلي، وذلك بناءً على طلب النادي الأهلي الذي سيتحمل تكاليف استقدام الحكام الأجانب، حيث خاطب الاتحاد 5 دول على رأسها إنجلترا وإيطاليا وفرنسا لتعيين طاقم دولي.

ج..يتصدر فريق بيراميدز قمة الدوري المصري برصيد 68 نقطة جمعها من 28 لقاء، بينما يتواجد النادي الاهلي فى المركز الثاني برصيد 63 نقطة من 25 مباراة لعبها الفريق حتى الآن.ج..يعمل الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على تجهيز رمضان صبحى من الناحية الفنية بالشكل الأمثل، حتى يتمكن من الدفع باللاعب فى مواجهة الأهلى المقبلة، المقرر لها الاثنين المقبل.

ويرغب كرونسلاف يورتشيتش فى منح رمضان صبحى فرصة المشاركة فى جزءً من مواجهة الأهلى، ليصبح "مفاجأة" للمارد الأحمر، ويستعيد اللاعب تركيزه ومستواه الفني بشكل مثالى، بعدما ابتعد عن المشاركة فى الفترة الماضية بسبب أزمة المنشطات.