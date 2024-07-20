شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي وبيراميدز لمواجهة الإثنين المصيرية فى دورى NILE؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 20 يوليو 2024 03:20 م
يستعد فريقا بيراميدز والأهلي للمواجهة المقرر لها الإثنين المقبل باستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري nile للموسم الجاري 2023 / 2024.س.. كيف يفكر كولر فى مواجهة بيراميدز؟
س.. ما هي ملامح استعدادات الأهلي للمباراة من الناحية الفنية من وجهة نظر الجهاز الفنى؟
ج.. تشهد مباراة بيراميدزعودة العناصر الأساسية التي قرر كولر إراحتها في مباراة الألومنيوم أمس بكأس مصر، وهم محمد الشناوي وحسين الشحات وإمام عاشور.
س.. وماذا عن حكام لقاء الأهلى وبيراميدز؟
ج.. أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابات إلى عدة دول أوروبية لتعيين طاقم حكام لمباراة بيراميدز والأهلي، وذلك بناءً على طلب النادي الأهلي الذي سيتحمل تكاليف استقدام الحكام الأجانب، حيث خاطب الاتحاد 5 دول على رأسها إنجلترا وإيطاليا وفرنسا لتعيين طاقم دولي.س.. ما موقف الأهلى وبيراميدز فى الدورى حتى الآن؟ ج..يتصدر فريق بيراميدز قمة الدوري المصري برصيد 68 نقطة جمعها من 28 لقاء، بينما يتواجد النادي الاهلي فى المركز الثاني برصيد 63 نقطة من 25 مباراة لعبها الفريق حتى الآن. س.. ما هي رؤية بيراميدز حول مشاركة رمضان صبحى فى مواجهة الأهلى؟ ج..يعمل الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على تجهيز رمضان صبحى من الناحية الفنية بالشكل الأمثل، حتى يتمكن من الدفع باللاعب فى مواجهة الأهلى المقبلة، المقرر لها الاثنين المقبل.
ويرغب كرونسلاف يورتشيتش فى منح رمضان صبحى فرصة المشاركة فى جزءً من مواجهة الأهلى، ليصبح "مفاجأة" للمارد الأحمر، ويستعيد اللاعب تركيزه ومستواه الفني بشكل مثالى، بعدما ابتعد عن المشاركة فى الفترة الماضية بسبب أزمة المنشطات.
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