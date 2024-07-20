شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يواصل الغياب عن الأهلى أمام بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل أحمد عبد القادر، لاعب النادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بجزع فى الرباط الخارجى للركبة. ويؤدى أحمد عبد القادر جلسات علاج طبيعي وتأهيل فى الجيم على هامش المران الجماعي للفريق يومياً.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، إن عبد القادر تعرض لإصابة بجزع فى الرباط الخارجي للركبة، وذلك أثناء مشاركته في تدريب الفريق.

وأشار جاب الله إلى أن عبد القادر خضع لفحص طبي وأشعة رنين على الركبة، للوقوف على حجم الإصابة والبرنامج التأهيلي للاعب.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الألومنيوم بكأس مصر والتى فاز بها بهدف دون رد ليصعد لدور الستة عشر بالبطولة لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.



