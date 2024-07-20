شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير ملعب مباراة مودرن سبورت وسموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أخطرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة فريق مودرن سبورت بنقل مباراة سموحة المقبلة بالدوري إلى ملعب السلام بدلاً من استاد القاهرة الدولي، بسبب غلقه لإجراء أعمال الصيانة.

ويستضيف فريق مودرن سبورت نظيره فريق سموحة الإثنين المقبل في التاسعة مساءً على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري نايل.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 47 نقطة الفوز في 12 مباراة والتعادل في 11 مباراة والهزيمة في 7 مباريات.