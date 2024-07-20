شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة التجديف تتوجه إلى باريس غداً للمشاركة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

تستعد البعثة المصرية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس 2024 ، بمشاركة 148 لاعبا ولاعبة من إجمالى 22 لعبة، في الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل. ومن بين البعثة المتأهلة للأولمبياد منتخب التجديف، حيث تضم بعثة المنتخب المقرر سفرها إلى أولمبياد باريس 3 لاعبين وهم عبد الخالق البنا" بوشة"، محمد علاء قوطة، بالإضافة إلى أحمد خالد تيتو.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة منتخب التجديف إلى باريس غدا، على أن يطير رئيس الاتحاد ورئيس البعثة يوم 26 يوليو.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية في أولمبياد باريس 2024، التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعباً يمثلون 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا.