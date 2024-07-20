شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‎مهرجان العلمين.. 4 سباقات عالمية فى بطولة الشرق الأوسط للسيارات بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‎تشهد بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسيارات (EMMC) التي ينظمها "ريف إت أب" في مهرجان العلمين الجديد 2024 مشاركة نخبة من أبطال رياضة السيارات من مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 4 سباقات وهي:

* سباق التزلج الانزلاقي "ريف إت أب" (R2)

* سباق التزلج الانزلاقي المزدوج "ريف إت أب" - شبه احترافي (R2)

* سباق التزلج الانزلاقي المزدوج "ريف إت أب" - احترافي (R2)

* سباق السرعة "ريف إت أب" (R4)

‏‎وتعد هذه البطولة من أكبر بطولات رياضة السيارات في المنطقة، حيث تُقام منذ 10 سنوات وتضم أكثر من 100 جولة في سباقات السرعة والتزلج الانزلاقي والتزلج الانزلاقي المزدوج.

‏‎ستُقام البطولة في الفترة من 10 إلى 11 أغسطس 2024 في مهرجان العلمين الجديد، أحد أكبر وأحدث الوجهات الترفيهية في مصر.

‏‎تُعد بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسيارات حدثًا هامًا لرياضة السيارات في مصر والمنطقة. حيث تُساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز رياضي إقليمي ودولي، وتجذب السياح من جميع أنحاء العالم. كما تُتيح البطولة فرصة للشباب المصري للمشاركة في رياضة السيارات وتطوير مهاراتهم.

‏‎ستحظى البطولة بتغطية إعلامية واسعة من قبل وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية. وستُنقل السباقات مباشرة على التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.