‎مصر تستضيف بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسيارات فى مهرجان العلمين الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - ‎تستعد مصر لاستضافة بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسيارات (EMMC) التي ينظمها "ريف إت أب" في مهرجان العلمين الجديدة 2024.

‎وتعد هذه البطولة من أكبر بطولات رياضة السيارات في المنطقة، حيث تُقام منذ 10 سنوات وتضم أكثر من 100 جولة في سباقات السرعة والتزلج الانزلاقي والتزلج الانزلاقي المزدوج.

‎ستُقام البطولة في الفترة من 10 إلى 11 أغسطس 2024 في مهرجان العلمين الجديد، أحد أكبر وأحدث الوجهات الترفيهية في مصر.

وستشهد البطولة مشاركة نخبة من أبطال رياضة السيارات من مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 4 سباقات:

* سباق التزلج الانزلاقي "ريف إت أب" (R2)

* سباق التزلج الانزلاقي المزدوج "ريف إت أب" - شبه احترافي (R2)

* سباق التزلج الانزلاقي المزدوج "ريف إت أب" - احترافي (R2)

* سباق السرعة "ريف إت أب" (R4)

‎تُعد بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسيارات حدثًا هامًا لرياضة السيارات في مصر والمنطقة. حيث تُساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز رياضي إقليمي ودولي، وتجذب السياح من جميع أنحاء العالم. كما تُتيح البطولة فرصة للشباب المصري للمشاركة في رياضة السيارات وتطوير مهاراتهم.

‎ستحظى البطولة بتغطية إعلامية واسعة من قبل وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية. وستُنقل السباقات مباشرة على التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.