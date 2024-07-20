شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‎تعرف على أسعار تذاكر بطولة الشرق الأوسط للسيارات بمهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة تذكرتي أسعار تذاكر أكبر سباق للسيارات في الشرق الأوسط بمهرجان العلمين الجديدة، وحددت إدارة المهرجان أسعار تذاكر حضور أكبر سباق للسيارات بالشرق الأوسط بمهرجان العلمين، وهي 300 جنيه للفرد.

وتعد بطولة مصر والشرق الأوسط لسباقات السيارات هي أكبر بطولات الموتور سبورت لـ10 سنوات على التوالي في مصر والشرق الأوسط، والتي قدمت ما يزيد على 100 جولة في سباقات السرعة والدريفت والتوين دريفت.

‏‎وتشهد بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسيارات (EMMC) التي ينظمها "ريف إت أب" في مهرجان العلمين الجديد 2024 مشاركة نخبة من أبطال رياضة السيارات من مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 4 سباقات وهي:

* سباق التزلج الانزلاقي "ريف إت أب" (R2)

* سباق التزلج الانزلاقي المزدوج "ريف إت أب" - شبه احترافي (R2)

* سباق التزلج الانزلاقي المزدوج "ريف إت أب" - احترافي (R2)

* سباق السرعة "ريف إت أب" (R4)

‏‎وتعد هذه البطولة من أكبر بطولات رياضة السيارات في المنطقة، حيث تُقام منذ 10 سنوات وتضم أكثر من 100 جولة في سباقات السرعة والتزلج الانزلاقي والتزلج الانزلاقي المزدوج.

‏‎ستُقام البطولة في الفترة من 10 إلى 11 أغسطس 2024 في مهرجان العلمين الجديد، أحد أكبر وأحدث الوجهات الترفيهية في مصر.

‏‎ستحظى البطولة بتغطية إعلامية واسعة من قبل وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية. وستُنقل السباقات مباشرة على التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.