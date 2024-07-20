شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز 115 ألف دولار لتجنب شكوى جديدة من أشيمبونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل مجلس إدارة نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، على سرعة توفير القسط الأخير المستحق للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق الكروى الأول السابق، لتفادى تقديم اللاعب شكوى جديدة للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ويسعى مسئولو الزمالك فى الوقت الحالى لتوفير 115 ألف دولار قيمة القسط الأخير المستحق للغانى أشيمبونج، خاصة أنه كان من المفترض سداده فى شهر إبريل الماضى، الأمر الذى دفع اللاعب لمنح الزمالك مهلة لسداد المبلغ قبل التقدم بشكوى جديدة للفيفا.

وينتظر مسئولو الزمالك توفير المبلغ المستحق، خاصة فى ظل العجز الدولاري الذى يعانى منه النادى فى الفترة الحالية، وفور توفر المبلغ سيتم التواصل مع اللاعب ومحاميه لإنهاء الأزمة قبل تفاقمها.

ويفضل مجلس إدارة الزمالك العمل على حلول الأزمات التي قد تتسبب فى إيقاف القيد مستقبلاً، مثل مستحقات السنغالى إبراهيما نداى والذى يطالب الزمالك بما يقرب من 800 ألف دولار، وهدد باللجوء للفيفا حال عدم الحصول على مستحقاته، وسداد القسط المستحق للغانى بنجامين أشيمبونج، وغيرها من الأزمات التي قد تؤدى لتوقيع عقوبة إيقاف القيد مجددًا في المستقبل.

كما يسعى الزمالك فى الوقت الحالي للتوصل لاتفاق مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق، قبل أن يحصل على حكم نهائي في نهاية الشهر الجارى ويتم إيقاف القيد مجددًا بسبب مستحقاته التي بلغت 600 ألف دولار.