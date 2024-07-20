شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية يحتفل بزفافه الأربعاء المقبل وكولر يمنحه راحة أسبوعاً والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل مروان عطية، لاعب خط وسط الأهلي، بحفل زفافه الأربعاء المقبل، بعد مباراة بيراميدز في الدوري المقرر لها بعد غد، الإثنين، في الدوري.

وحصل مروان عطية على راحة لمدة أسبوع بعد مباراة بيراميدز ، حيث سمح له الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بالحصول على راحة من التدريبات عقب مباراة بيراميدز.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الأهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الألومنيوم بكأس مصر والتى فاز بها بهدف دون رد ليصعد لدور الستة عشر بالبطولة لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.