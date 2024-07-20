7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 20 يوليو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، كولر يؤجل إعادة محمد الشناوي لدكة الأهلي في الدوري، اتحاد الكرة يخاطب 5 دول أوروبية لتعيين طاقم حكام لمباراة بيراميدز والأهلي .

اتحاد الكرة يخاطب 5 دول أوروبية لتعيين طاقم حكام لمباراة بيراميدز والأهلي

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابات إلى عدة دول أوروبية لتعيين طاقم حكام لمباراة بيراميدز والاهلي المقرر لها الاثنين المقبل على ملعب استاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري nile للموسم الجاري 2023 - 2024وذلك بناء على طلب النادي الاهلي الذي سيتحمل تكاليف استقدام الحكام الاجانب، حيث خاطب الاتحاد 5 دول على رأسهم إنجلترا وإيطاليا وفرنسا لتعيين طاقم دولي.

كولر يؤجل إعادة محمد الشناوي لدكة الأهلي في الدوري

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تأجيل فكرة إعادة محمد الشناوي حارس الفريق الأساسي لدكة البدلاء فى مباريات الدوري المقبلة.

يقام اليوم السبت اجتماع الجمعية العمومية للنادى الاسماعيلى طبقا لنص المادة رقم “19” من قانون الرياضة رقم 71 سنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادي الاصفر بشأن اجراءات عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية للنادي.

ينتظر محمد عواد ويوسف أوباما ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تحديد مصيرهما فى القلعة البيضاء خاصة أن عقودهما تنتهى أخر الموسم ولم يتم فتح ملف التجديد معهما حتى الأن.

لماذا لم يفتح الزمالك القيد بعد حل أزمة خالد بوطيب؟

نجح مسئولو نادى الزمالك في حل أزمة إيقاف القيد بشكل جزئى، بعدما وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي "فيفا"، يُفيد برفع إيقاف القيد فيما يتعلق بقضية المغربي خالد بوطيب، لتظل عقوبة إيقاف القيد موقعة على الزمالك بسبب مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.

يعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب جلسة مع اتحاد الكرة و عامر حسين عضو المجلس والمشرف علي المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية من أجل التنسيق للموسم الجديد