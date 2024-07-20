اهتمام سعودي بضم مهاجم اَرسنال الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد أندية دوري روشن السعودي للموسم الجديد بكل قوة، وذلك من خلال إبرام تعاقدات على مستوى عالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الهلال قد نجح في تحقيق لقب الدوري السعودي خلال الموسم الماضي، بعد صراع قوي وشرس مع نظيره النصر.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن هناك 3 أندية سعودية وهم؛ اتحاد جدة، وأهلي جدة والقادسية، يتابعون البرازيلي جيسوس، مهاجم اَرسنال الإنجليزي، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت إلى أن الثلاثي السعودي لديهم رغبة كبيرة في التعاقد مع مهاجم الجانرز بعد خروج اللاعب من حسابات المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال.

وكان اتحاد جدة قد نجح في اتمام التعاقد مع اللاعب حسام عوار لاعب روما الإيطالي السابق، بينما تعاقد القادسية مع الثلاثي؛ ناهيتان نانديز، ناتشو فرنانديز وأخيرًا بيير إيمريك أوباميانج.