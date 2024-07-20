خبير منشطات لـ الخليج 365: "عينة رمضان صبحي لم يتم التلاعب بها"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خبير مكافحة المنشطات أسامة غُنيم، أن عينة رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لم يتم التلاعب بها، وذلك بعدما تعرض للإيقاف لمدة تقترب من الأربعة أشهر، قبل ثبوت صحة موقفه وعدم تناوله أي مواد منشطة.

وتحدث غُنيم في تصريحات خاصة لجريدة الخليج 365، حيث قال: "في البداية، لم يتم التلاعب في عينة رمضان صبحي، فتم أخذ العينة في أغسطس 2023، وعقب حصول الشخص المسؤول عن العينة من المفترض أن يقوم بقياس الكثافة النوعية، فعند قياسها وجدوا أنها أقل من الطبيعي لها".

وتابع خبير مكافحة المنشطات: "عند وجود خلل في العينة الأولى يتم إبقاء اللاعب لمدة ساعة أو 50 دقيقة ومن ثم أخذ عينة أخرى وشحن العينتين لبرشلونة".

وأضاف غنيم في التصريحات الخاصة لجريدة الخليج 365: "في إسبانيا قاموا بتحليل العينة الأولى وجدوا أنها غير مطابقة، لكن الثانية ظهرت سلبية، لذا موقف اللاعب كان عدم تعاطيه للمواد المنشطة".

وأكمل: "إجراءات أخذ عينة المنشطات من رمضان صبحي سليمة 100%، وليس هناك أخطاء في هذا الأمر".