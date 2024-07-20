هانز فليك: أشعر بالشغف في برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - علق الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على توليه القيادة الفنية للبارسا خلال الفترة الماضية.

وكان برشلونة قد وجه الشكر للمدرب الإسباني تشافي هيرنانديز وتعيين فليك خلفًا له، وذلك بسبب سوء النتائج خلال الموسم الماضي.

وتحدث فليك، في فيديو تم نشره عبر حساب برشلونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: "بالتأكيد أشعر بالشغف في برشلونة تجاه كرة القدم منذ اليوم الأول هنا".

وتابع: "هذا الشغف الذي أشعر به يشعر به أيضًا الناس والمشجعين والرئيس، كل من يعمل هنا لصالح برشلونة لديه هذا الشغف والتفاني لتقديم أفضل ما لديهم لهذا النادي".

وأكمل: "بالطبع هذا عظيم بالنسبة لنا، لأننا نريد أن نكون جزءًا من هذا النادي ونريد أيضًا أن نعيش بهذا الشغف، وهذا التفاني، لأننا نريد أن نقدم كل ما لدينا لنقل هذا النادي إلى المستوى التالي، لا أعرف ما سيحدث لكننا سنبذل قصارى جهدنا".