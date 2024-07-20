شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحفز ثلاثى المنتخب الأولمبى قبل مواجهة الدومنيكان فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، على الاطمئنان على الثلاثى كريم الدبيس وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا لاعبى الفريق المتواجدين فى صفوف المنتخب الأولمبى، لتحفيزهم على قيادة الفراعنة الصغار لتحقيق الفوز على الدومينكان.

وحلت بعثة المنتخب الأولمبي المصري على الأراضي الفرنسية، آملًا فى تحقيق إنجاز فريد بحصد ميدالية أولمبية فى باريس 2024، بقيادة البرازايلي روجيرو ميكالي، الذي اصطحب كتيبة من الشباب مدعومة بثنائي الخبرة محمد النني وأحمد زيزو.

وتبدأ منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 الأربعاء المقبل وتقام المباراة النهائية في التاسع من أغسطس 2024.

ويلتقى منتخب مصر الأولمبى مع جمهورية الدومينكان الأربعاء المقبل فى الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية التى تقام مبارياتها فى مدينة بوردو، فيما تقام المباراة الثانية 27 يوليو أمام منتخب أوزبكستان، قبل أن يختتم الفراعنة مبارياته بالدور الأول أمام إسبانيا يوم 30 من الشهر نفسه.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز والمقرر لها التاسعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الاهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الألومنيوم بكأس مصر والتى فاز بها بهدف دون رد ليصعد لدور الستة عشر بالبطولة لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.