شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعالج العقم التهديفى للأهلي قبل مواجهة بيراميدز المصيرية والان مع تفاصيل الخبر

يحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على علاج العقم التهديفى الذى عانى منه لاعبو المارد الأحمر فى لقاء الألومنيوم بكأس مصر، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز فى الدوري.

وفشل لاعبو الأهلى فى الوصول لشباك فريق الألومنيوم فى دور الـ 32 لبطولة كأس مصر حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء، حينما تمكن محمد هانى من تسجيل هدف الفوز بشق الأنفس.

ويرغب كولر فى علاج هذه الظاهرة السلبية خوفاً من تكرارها فى لقاء بيراميدز المصيري على حسم بطولة الدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الاهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الألومنيوم بكأس مصر والتى فاز بها بهدف دون رد ليصعد لدور الستة عشر بالبطولة لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.