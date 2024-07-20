شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدربين يضمنون الاستمرار مع أنديتهم الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت بعض الأندية الأندية على خطة الموسم المقبل، وذلك مع اقتراب نهاية النسخة الحالية من الدوري، وتفضل بعض الأندية استمرار الأجهزة الفنية وذلك بعد نجاح الموسم الحالي، وتحقيق إنجازات محلية وقارية.

ويأتي فى مقدمة هؤلاء المدربين:

السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى

يتمسك مجلس إدارة النادى الأهلى بقرار استمرار السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الموسم المقبل عقب تحقيق الإنجازات على الصعيد المحلى والأفريقى، ويجري في الوقت الحالي تجهيز بعض الملفات في إطار استعدادات الفريق الأحمر للموسم المقبل، من خلال حسم مصير اللاعبين الراحلين والصفقات الجديدة لدعم الفريق الموسم المقبل.

على ماهر المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى

يعمل على ماهر المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى على تجهيز الفريق ودعمه ببعض الصفقات الموسم المقبل قبل خوض المنافسات المحلية وخوض منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد إف سى

تمكن مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد أف سى من تحقيق إنجاز كبير وهو منافسة الفريق على حصد مركز بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز في السنة الأولى للفريق بدورى الأضواء والشهرة والمنافسة مع أندية القمة وتحقيق نتائج إيجابية.