شكرا لقرائتكم خبر عن قصة ميدالية أولمبية.. التونسي محمد القمودي صائد ميداليات العرب والان مع تفاصيل الخبر

لكل ميدالية أولمبية حصدها نجوم الرياضة في الألعاب المختلفة قصة طويلة من الكفاح والمثابرة، خلال الطريق الطويل إلى منصة التتويج لرفع أعلام بلدانهم عالية خفاقاً فى المحافل الدولية، وقصة اليوم عن العداء التونسي محمد القمودي، والذي يعد واحداً من أبرز الأبطال الأولمبيين لنسور قرطاج، وتبقى إنجازاته قبل 50 عاما خالدة للرياضة التونسية.

دخل القمودي مجال ألعاب القوى في سن الـ18، حين التحق بالجيش التونسي، وتألق في الفريق العسكري، وهو ما جعل المشرفين على الفريق يختارونه لتمثيل تونس في بطولة العالم العسكرية 1962، التي توج فيها القمودي بميداليتين ذهبيتين في سباقي الـ5 آلاف والـ10 آلاف متر.

كما شارك مع منتخب تونس في أولمبياد طوكيو 1964 ليهدي بلاده ميدالية فضية في سباق 10000 متر.

في دورة مكسيكو 1968، حقق التونسي محمد القمودي إنجازا كبيرا بتتويجه بذهبية سباق 5 آلاف متر، وبرونزية سباق 10 آلاف متر، مهديا بذلك أول ميدالية ذهبية لتونس في تاريخ مشاركاتها.

في دورة ميونيخ 1972 أضاف التونسي محمد القمودي لرصيده فضية في سباق 5 آلاف متر، ليصبح أفضل مشارك عربي في الألعاب الأولمبية وقتها، بإحرازه ذهبية وفضية وبرونزيتين خلال ثلاث دورات أولمبية.