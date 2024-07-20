شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد رفع الأثقال يدعم محمد إيهاب بعد ثبوت مواد محظورة فى عينته قبل أولمبياد 2016 والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الاتحاد المصري لرفع الأثقال بياناً يعلن فيه دعم البطل المصري محمد إيهاب، بعد إخطاره من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بثبوت مواد محظورة فى عينة اللاعب قبل خوض منافسات أولمبياد ريو دى جانيرو 2016.

وجاء بيان اتحاد رفع الثقال كالتالي:

إيماءً إلى البريد الالكترونى الوارد للاتحاد أمس، وما تم نشره على الموقع الرسمي لوكالة الاختبارات الدولية (ITA) بشان إيجابية عينة البطل الأولمبى/ محمد إيهاب يوسف بدورة الألعاب الأولمبية ريو 2016 والتي تم أخذها قبل المنافسات بمدة أربعة أيام داخل القرية الأولمبية، وما يترتب على ذلك من آثار (سحب الميدالية وإيقاف اللاعب حال ثبوت المخالفة)، وحيث إن اللاعب كان دائما مسجل بنظام ADAMS ويخضع للتحاليل بصورة مستمرة من قبل منظمات مكافحة المنشطات المحلية والدولية قبل الدورة بأكثر من عامين وحتى اعتزاله عام 2022".

وأضاف البيان، "أن الاتحاد المصرى لرفع الأثقال لن يتوانى فى الدفاع عن البطل الأولمبي ومكتسبات الشعب المصرى، فالاتحاد المصرى لرفع الأثقال يعتز بأبطاله ويحافظ على حقوقهم، وسوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق اللاعب، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن حق اللاعب والدولة أمام كافة الهيئات الرياضية الدولية، وقد قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لرفع الأثقال باجتماعه الطارئ اليوم إحالة الموضوع إلى اللجنة الدائمة لمتابعة الموقف الفنى والقانوني لقضايا المنشطات) المشكلة من قبل الاتحاد لمتابعة كافة الإجراءات المطلوبة حيال هذا الموضوع.

من جهته علق محمد إيهاب، بطل رفع الأثقال الأوليمبى، على إخطاره من قبل اللجنة الأولمبية الدولية ثبوت مواد محظورة فى عينة أولمبياد ريو دى جانيرو قائلا: "متأكد إنها مكيدة وسيظهر الحق قريبا".

وأضاف محمد إيهاب، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه ينتظر إخطار اللجنة الأولمبية المصرية واتحاد رفع الأثقال بشكل رسمى من أجل التحرك لإعادة تحليل العينة، مشيرا إلى أنه منذ عام 2014 و حتى 2022 كان داخل برنامج فحص المنشطات والتحاليل سليمة .

وتابع إيهاب، "توقيت إظهار العينة قبل أولمبياد باريس 2024 الغرض منه لفت أنظار الرأي العام وتعطيلي عن الوقوف علي منصة التتويج".