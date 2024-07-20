وزير الرياضة يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس بعثة نادي كاظمة الكويتي

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا برئيس بعثة نادي كاظمة الكويتي، وذلك علي إثر أحداث المباراة الودية التي خاضها كاظمة الكويتي بمعسكره بمصر مع فريق أدعي أنه تليفونات بني سويف.



وأكد الدكتور أشرف صبحي، متابعته عن كثب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من أخبار متعلقة بالمباراة الودية لفريق كاظمة الكويتي في إطار معسكره التدريبي داخل مصر والذي تنظمه إحدى الشركات الخاصة وسيخوض مباراة ودية أخري مع فريق سموحة.



وأشار الوزير إلي قيام الجهات المعنية بفتح تحقيق والعمل علي كشف كافة الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع واتخاد الإجراءات القانونية اللازمة واجبة الإتباع، معربًا عن خالص تقديره واحترامه لبعثة نادي كاظمة الكويتي وكافة البعثات الرياضية من مختلف الدول العربية والإفريقية والدولية.



من جانبه، عبر رئيس بعثة نادي كاظمة الكويتي خلال إتصال السيد الوزير عن شكره وتقديره العميق للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدولة المصرية علي الإهتمام بالموضوع، واعطاء توجيهات بفتح تحقيق من جانب الجهات المعنية في هذا الشأن.